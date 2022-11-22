София, 22 ноября 2022, 10:51 — REGNUM Новоизбранный спикер Народного собрания (парламента) Болгарии Вежди Рашидов посетит Страсбург с краткосрочным официальным визитом. Об этом 22 ноября пишет софийская газета «Факты».

Страсбург. «Парламентская столица Европы». Франция
Страсбург. «Парламентская столица Европы». Франция

Программа пребывания Рашидова во Франции не уточняется. Согласно некоторым данным, он примет участие в торжествах, посвященных 70-летию со дня создания Европарламента (ЕП), а также проведет переговоры с председателем структуры Робертой Метсолой.

Предполагается также, что в ходе визита в Страсбург спикер болгарского высшего законодательного органа встретится с лидером крупнейшей партии Европейского парламента — ЕНП Мартином Вебером и другими парламентариями.

Напомним, ранее в Софии не исключили участия ряда представителей ЕП в консультациях по преодолению политического кризиса в Болгарии.