София, 22 ноября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Новоизбранный спикер Народного собрания (парламента) Болгарии Вежди Рашидов посетит Страсбург с краткосрочным официальным визитом. Об этом 22 ноября пишет софийская газета «Факты».

Страсбург. «Парламентская столица Европы». Франция

Программа пребывания Рашидова во Франции не уточняется. Согласно некоторым данным, он примет участие в торжествах, посвященных 70-летию со дня создания Европарламента (ЕП), а также проведет переговоры с председателем структуры Робертой Метсолой.

Предполагается также, что в ходе визита в Страсбург спикер болгарского высшего законодательного органа встретится с лидером крупнейшей партии Европейского парламента — ЕНП Мартином Вебером и другими парламентариями.

Напомним, ранее в Софии не исключили участия ряда представителей ЕП в консультациях по преодолению политического кризиса в Болгарии.