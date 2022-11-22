Вашингтон, 22 ноября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Соединенным Штатам и странам Евросоюза снижение зависимости от Китая в сфере производства аккумуляторов для электромобилей и компонентов для них обойдется более чем в $160 млрд, говорится в отчете инвестиционного банка Goldman Sachs, выдержки из которого приводит газета Financial Times.

Матьяж Кривиц Склад литиевых аккумуляторов компании Z. D. Линьи, Китай

Отмечается, что миллиардные вложения и политика протекционизма помогут странам Запада существенно снизить зависимость от Китая к 2030 году.

По мнению экспертов, для создания независимой цепочки поставок западным конкурентам КНР придется потратить $78,2 млрд на производство аккумуляторов и $60,4 млрд на изготовление необходимых компонентов.

Кроме того, западным странам будет необходимо выделить $13,5 млрд на добычу лития, никеля и кобальта и $12,1 млрд — на их переработку.