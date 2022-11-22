Санкт-Петербург, 22 ноября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Таможенники не дали отправить из Санкт-Петербурга в Китай три посылки с замаскированными антикварными монетами, купюрами и кредитными билетами Российской империи, сообщили 22 ноября в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

customs. gov.ru Антиквариат

Незадекларированные культурные ценности, которые пытались отправить в КНР в трех почтовых отправлениях под видом книг, обнаружили сотрудники Центральной почтовой таможни в Санкт-Петербурге.

«В общей сложности таможенники изъяли 65 серебряных и медных монет с изображением двуглавого орла и короны Российской империи, номиналом от «полушки» до одного рубля, отчеканенные в XVIII–XIX вв. и одну «копейку» Ивана Грозного», — рассказали в пресс-службе.

В посылках также обнаружены серебряный портсигар с городским клеймом Лондона начала XX века, кредитные билеты Российской империи конца XIX века и советские купюры, напечатанные более века назад.

Поскольку все эти предметы относятся к категории культурных ценностей, при вывозе с территории России они подлежат декларированию и могут быть вывезены только при наличии разрешения Министерства культуры РФ.

«Помимо антиквариата в почтовых отправлениях пересылались юбилейные сторублевые купюры с изображением Севастополя и Крыма, Олимпиады-2014 в Сочи и Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, памятные монеты «Советская мультипликация», а также различные медали и значки времен СССР», — добавили в пресс-службе таможни, уточнив, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда культурных ценностей»).