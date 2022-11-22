Боевики ВСУ обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский район Донецка

Донецк, , 10:48 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Об этом 22 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:26 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Кроме того, указывается, что в 10:32 ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что определённых успехов добились на павловском и угледарском направлениях союзные войска.