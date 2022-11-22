Ромненский район, Амурская область, 22 ноября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. С нарушением санитарно-эпидемиологических требований было организовано питание детей в школе села Ромны Амурской области. К приготовлению пищи допустили работника, который заразил детей норовирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Pixabay.com Инфекция

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По факту массовой заболеваемости детей возбуждено уголовное дело. Инфекция подтвердилась у 23 школьников в возрасте от 7 до 17 лет. Выводы о том, что детей заразил инфицированный человек, были сделали сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора. По информации СМИ, пищу готовил повар, который болел норовирусной инфекцией.

Дело завели по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Расследовать его будут под контролем областной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в селе Ромны Амурской области закрыли среднюю школу из-за вспышки кишечной инфекции. Ученики были временно переведены на дистанционное обучение.