Кабул, 22 ноября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Всемирная продовольственная программа ООН приостановила распределение помощи в некоторых частях Кабула. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Afghanistan Matters Кабул

По данным источников, процесс распределения пособий приостановлен в районах Хайрхана, 315 и Лабжар Хайрхана 11-го округа города Кабула.

По словам собеседников издания, причиной стал конфликт между министерствами по делам эмигрантов и экономики правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Хотя неясно, что вызвало напряжённость между этими ведомства, источники говорят, что, поскольку в этих районах Кабула проживает большое количество выходцев из Панджшера, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратили процесс оказания помощи.

Отмечается, что в отличие от других районов Кабула, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешили гуманитарным организациям оказывать помощь в этих частях города.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ООН не сделали никаких заявлений по ситуации.

Напомним, сообщения о неравномерном и несправедливом распределении помощи в разных частях Афганистана из-за вмешательства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поступали и ранее.