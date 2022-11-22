Милуоки, США, 22 ноября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. «Милуоки Бакс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 119:111.

(сс) Keith Allison Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, на счету которого 37 очков. В составе «Портленда» защитник Анферни Саймонс набрал 29 очков.

На сегодняшний день «Милуоки» занимает второе место в Восточной конференции НБА, на счету команды 28 очков. «Портленд» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 27 очками.

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