Москва, 22 ноября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ провели операцию по задержаниям подпольных оружейников. Всего задержано 68 человек в 31 регионе страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

В ФСБ опубликовали видео задержаний подозреваемых. Операция проводилась совместно с Росгвардией. Уточняется, что задержанные занимались восстановлением боевых свойств гражданского оружия для последующего сбыта.

При обысках были обнаружены и изъяты противотанковое ружьё, три пулемёта, 22 автомата, 114 винтовок, карабинов и ружей, а также миномёт, снаряды и взрывчатка.