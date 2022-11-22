Президент Коста-Рики отменил поездку в Мексику
Президент Коста-Рики отменил поездку в Мексику после срыва саммита Тихоокеанского альянса
Коста-Рика, 22 ноября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Президент Коста-Рики Родриго Чавес отменил свою поездку в Мексику, после того как президент этой страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор отменил саммит Тихоокеанского альянса. Об этом пишет Prensa Latina.
Лопес Обрадор заявил об отмене мероприятия, запланированного на 25 ноября в Мехико, из-за отсутствия главы Перу Педро Кастильо, который должен был взять на себя председательство в блоке, поскольку Мексика временно занимает его.
В пресс-службе мексиканского лидера подчеркнули, что Конгресс Перу отказал президенту в поездке в Мексику на встречу высокого уровня, и это уже третий случай, когда парламент отказывает ему в выезде за границу.
По этой причине Лопес Обрадор счел неприемлемым проводить саммит без участия представителя нации, которая займет пост лидера.
Тихоокеанский альянс — это инициатива региональной интеграции, в которую входят Чили, Колумбия, Мексика и Перу. На мероприятии в Мехико планировалось обсуждение возможности включения в объединение Коста-Рики.