Москва, 22 ноября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Входящие в баланс ФРС США финансовые активы низкого качества создают стратегические риски для финансовой стабильности экономики США и всей мировой долларовой архитектуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«Массовая скупка американских государственных облигаций привела к снижению стоимости кредитования, и базовая процентная ставка с учетом существующей инфляции стала отрицательной. Это обернулось резким снижением эффективности количественного смягчения как меры стимулирования экономического роста и изменением потребительского поведения во всех экономиках, — сказал Ильинский. — Резкий рост денежной массы в крупнейшей экономике мира, валюта которой также является резервной валютой в рамках Бреттон-Вудской финансовой системы, привел к неконтролируемому росту инфляционных ожиданий и небывалой инфляции во всей мировой экономике. В рамках борьбы с рекордным за последние 40 лет уровнем инфляции Федеральный резерв стал резко повышать базовую процентную ставку, объявил о начале программы продажи сомнительных финансовых активов, находящихся на балансе ФРС США, с целью повышения финансовой устойчивости системы».

Как пояснил Ильинский, планы количественного ужесточения ФРС США предполагают ежемесячную продажу казначейских и ипотечных облигаций на сумму в 95 миллиардов долларов.

«Иными словами, Федеральный резерв приступил к выводу избыточных денежных средств из американской банковской системы, — сказал профессор. — Однако продолжающееся сокращение баланса Федеральной резервной системы США усугубило низкую ликвидность и высокую волатильность на рынке казначейских долговых обязательств США в размере 20 триллионов долларов, что вызывает вопросы о том, насколько эффективна стратегия количественного ужесточения ФРС США. Однако на рынке казначейских облигаций США существуют основные проблемы с ликвидностью и волатильностью на фоне агрессивного цикла повышения базовых процентных ставок ФРС. По словам участников рынка, низкая ликвидность повысила волатильность на рынке казначейских облигаций и расширила спреды спроса и предложения, а это означает, что участники платят больше за покупку и получают меньше за продажу ценной бумаги, чем раньше».

Это, по мнению Ильинского, может означать начало новой эпохи утраты доверия к американскому доллару.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что финансовая уязвимость жителей США в 2022 году почти не изменилась.