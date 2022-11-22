Новорожденную девочку, чьё тело нашли в центре Петербурга, выбросили в окно живой

Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM Новорожденная девочка, мёртвое тело которой нашли под окнами жилого дома в историческом центре Петербурга, была жива, когда мать выбросила её в окно, в результате чего ребенок погиб. Это установили следователи ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Здание ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Spb.sledcom.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тело новорождённого ребенка с травмами, характерными для падения с высоты, было обнаружило жителями пятиэтажного дома на улице Достоевского, 30. Прибывшие на место правоохранительные органы задержали 20-летнюю мать, истекающую кровью. Женщину доставили в больницу, однако оттуда она сбежала, не получив должной медицинской помощи.

По факту обнаружения тела ребенка ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»), а беглянку, которая, как оказалась не состояла на учете в женской консультации и утаивала свою беременность от окружающих, объявили в розыск.

«В настоящее время в качестве подозреваемой задержана 20-летняя женщина, снимающая комнату в коммунальной квартире, расположенной на пятом этаже указанного дома», — добавили в ведомстве, уточнив, что решается вопрос об аресте подозреваемой и предъявлении ей обвинения.

По версии следствия, 20-летняя женщина утром 20 ноября родила живую, а не мертворожденную дочь, как утверждала сама мать. После чего горожанка решила избавиться от ребенка и выбросила девочку в окно. От полученных телесных повреждений в результате падения с большой высоты новорожденная девочка скончалась.

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