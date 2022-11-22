Топливо: цены на французских заправках выросли за неделю

Париж, , 10:39 — REGNUM Согласно официальным данным, за неделю стоимость литра дизельного топлива увеличилась на десять центов, а бензина — на тринадцать центов, сообщает Le Figaro.

Заправка Pixabay.com

По данным министерства энергетики Франции, литр дизельного топлива стоил в среднем 1,9 евро, что на 10,4 цента больше, чем на предыдущей неделе. Литр SP95-E10 обойдется в 1,7 евро, SP95 — 1,7 евро и SP98 в 1,8 евро, что на 13,4 цента больше.

Сильная разница в цене сохраняется даже внутри страны: например, в Айне литр дизельного топлива может стоить от 1,75 до 2,16 евро, по данным местных властей. В Ивелин разница в ценах на бензин может достигать 40 центов.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз на текущей неделе в первый раз этом в сезоне начал отбор газа из своих хранилищ после их заполнения.

Читайте ранее в этом сюжете: WSJ: Европе будущей зимой лучше не истощать свои запасы газа