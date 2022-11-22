Пушилин заявил об успехах союзных сил на двух направлениях в ДНР
Врио главы ДНР сообщил об успехах союзных сил на павловском и угледарском направлениях
Донецк,
22 ноября 2022, 10:39 — REGNUM Определённых успехов добились на павловском и угледарском направлениях союзные войска. Об этом 22 ноября сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
«Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение, и здесь мы видим определенные успехи», — сказал он.
При этом врио главы ДНР уточнил, что киевские боевики на всей линии используют всё имеющееся у них оружие и делают периодические попытки контратак.
«Тем не менее наши подразделения выполняют свою задачу», — добавил Пушилин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник генерального директора Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что Киеву становится всё сложнее вербовать сотрудников Запорожской АЭС для передачи данных и целеуказаний.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.