Врио главы ДНР сообщил об успехах союзных сил на павловском и угледарском направлениях

Донецк, , 10:39 — REGNUM Определённых успехов добились на павловском и угледарском направлениях союзные войска. Об этом 22 ноября сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Денис Пушилин Smdnr.ru

«Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение, и здесь мы видим определенные успехи», — сказал он.

При этом врио главы ДНР уточнил, что киевские боевики на всей линии используют всё имеющееся у них оружие и делают периодические попытки контратак.

«Тем не менее наши подразделения выполняют свою задачу», — добавил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник генерального директора Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что Киеву становится всё сложнее вербовать сотрудников Запорожской АЭС для передачи данных и целеуказаний.