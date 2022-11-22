Донецк, 22 ноября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Определённых успехов добились на павловском и угледарском направлениях союзные войска. Об этом 22 ноября сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Smdnr.ru Денис Пушилин

«Направление Павловки и Угледара: всё равно продолжается движение, и здесь мы видим определенные успехи», — сказал он.

При этом врио главы ДНР уточнил, что киевские боевики на всей линии используют всё имеющееся у них оружие и делают периодические попытки контратак.

«Тем не менее наши подразделения выполняют свою задачу», — добавил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник генерального директора Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что Киеву становится всё сложнее вербовать сотрудников Запорожской АЭС для передачи данных и целеуказаний.