Москва, 22 ноября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией изъяли у подпольных оружейников в ряде регионов России более 300 единиц оружия, от винтажных образцов до современных. Об этом 22 ноября сообщает ЦОС ФСБ.

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«ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 68 жителей 31 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что была прекращена деятельность 31 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Так, в 28 регионах в октябре текущего года по месту проживания у нелегальных оружейников прошли оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, в результате из незаконного оборота изъято 304 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

Были изъяты образцы как отечественного, так и зарубежного производства. Как винтажные, времен Великой Отечественной войны (немецкий пулемет MG-34, советский пистолет-пулемет ППШ), так и современные (АК-103, АК-12).