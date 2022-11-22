В Вене состоялось заседание Группы по сотрудничеству с азиатскими партнёрами ОБСЕ

Вена, , 10:48 — REGNUM 21 ноября в Вене состоялась заседание Группы по сотрудничеству с азиатскими партнёрами ОБСЕ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, встреча была посвящена ситуации на Корейском полуострове.

Отметим, что Южная Корея входит в данную группу с 1994 года совместно с Японией, Австралией, Таиландом и Афганистаном.

С южнокорейской стороны во встрече участвовал посол Южной Кореи в Австрии Хам Сан Ук. Он напомнил коллегам о стремлении Сеула продолжать дипломатические усилия для возвращения Пхеньяна за стол переговоров, несмотря на продолжающиеся ракетные провокации.

Члены ОБСЕ разделили мнение о том, что Корейский полуостров и Европа столкнулись со схожими вызовами. Они отметили единое стремление мирового сообщества прекратить провокации Северной Кореи, подчеркнув необходимость сотрудничества между Южной Кореей и организацией.