Вена, 22 ноября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. 21 ноября в Вене состоялась заседание Группы по сотрудничеству с азиатскими партнёрами ОБСЕ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

Согласно опубликованным данным, встреча была посвящена ситуации на Корейском полуострове.

Отметим, что Южная Корея входит в данную группу с 1994 года совместно с Японией, Австралией, Таиландом и Афганистаном.

С южнокорейской стороны во встрече участвовал посол Южной Кореи в Австрии Хам Сан Ук. Он напомнил коллегам о стремлении Сеула продолжать дипломатические усилия для возвращения Пхеньяна за стол переговоров, несмотря на продолжающиеся ракетные провокации.

Члены ОБСЕ разделили мнение о том, что Корейский полуостров и Европа столкнулись со схожими вызовами. Они отметили единое стремление мирового сообщества прекратить провокации Северной Кореи, подчеркнув необходимость сотрудничества между Южной Кореей и организацией.