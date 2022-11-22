Представители Южной Кореи и ОБСЕ обсудили ситуацию на Корейском полуострове
В Вене состоялось заседание Группы по сотрудничеству с азиатскими партнёрами ОБСЕ
Вена, 22 ноября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. 21 ноября в Вене состоялась заседание Группы по сотрудничеству с азиатскими партнёрами ОБСЕ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Согласно опубликованным данным, встреча была посвящена ситуации на Корейском полуострове.
Отметим, что Южная Корея входит в данную группу с 1994 года совместно с Японией, Австралией, Таиландом и Афганистаном.
С южнокорейской стороны во встрече участвовал посол Южной Кореи в Австрии Хам Сан Ук. Он напомнил коллегам о стремлении Сеула продолжать дипломатические усилия для возвращения Пхеньяна за стол переговоров, несмотря на продолжающиеся ракетные провокации.
Члены ОБСЕ разделили мнение о том, что Корейский полуостров и Европа столкнулись со схожими вызовами. Они отметили единое стремление мирового сообщества прекратить провокации Северной Кореи, подчеркнув необходимость сотрудничества между Южной Кореей и организацией.