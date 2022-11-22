Мосгорсуд будет рассматривать дела об ограничении доступа к мессенджерам
Мосгорсуд получает право рассматривать дела об ограничении доступа к соцсетям и мессендерам
Москва,
22 ноября 2022, 10:34 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, уточняющий порядок и условия подачи заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.
Госдума
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Законом уточняется порядок и условия подачи обвиняемым (подозреваемым) до прекращения уголовного дела или уголовного преследования или до вступления в законную силу приговора суда нового (повторного) заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок.
Одновременно суды наделяются полномочием рассматривать и разрешать административные дела об ограничении доступа к информационным системам, соцсетям и мессенджерам. Дела об указанных правонарушениях в качестве суда первой инстанции будет рассматривать Московский городской суд (Мосгорсуд). Соответствующее административное исковое заявление может быть подано органами и должностными лицами, уполномоченными федеральным законом.
Сейчас Мосгорсуд в качестве первой инстанции рассматривает дела об ограничении доступа к онлайн-кинотеатрам.
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История вопроса
Правосудие осуществляется только специальным государственным органом – судом. Судебная система, - это совокупность судов, построенная в соответствии с их компетенцией и поставленными перед ними задачами и целями.
Согласно Конституции Российской Федерации судебная власть представляет собой одну из трёх независимых ветвей власти.
Высшим судебным органом является Верховный суд, который рассматривает дела в кассационном и апелляционном порядке, а в некоторых случаях и как суд первой инстанции. Он осуществляет надзор за деятельностью судов общей юрисдикции (в том числе военных), обобщает судебную практику и даёт разъяснения по правоприменительным вопросам.
Суды общей юрисдикции осуществляют правосудие по гражданским, уголовным и административным делам. Как правило, дела рассматриваются районными судами, вышестоящие суды рассматривают дела в кассационном и апелляционном порядке. Для некоторых категорий гражданских и уголовных дел в России в 2002 годы булл учреждён институт мировых судей.
Дела о преступлениях, совершённых военнослужащими, рассматривают военные суды. Экономические споры между субъектами хозяйствования, или между субъектами хозяйствования и госорганами рассматривают арбитражные суды.
Дела о соответствии Конституции РФ нормативных и правоприменительных актов государственных органов и органов местного самоуправления рассматривают Конституционный суд РФ и конституционные суды субъектов федерации.