Мосгорсуд получает право рассматривать дела об ограничении доступа к соцсетям и мессендерам

Москва, , 10:34 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, уточняющий порядок и условия подачи заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законом уточняется порядок и условия подачи обвиняемым (подозреваемым) до прекращения уголовного дела или уголовного преследования или до вступления в законную силу приговора суда нового (повторного) заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок.

Одновременно суды наделяются полномочием рассматривать и разрешать административные дела об ограничении доступа к информационным системам, соцсетям и мессенджерам. Дела об указанных правонарушениях в качестве суда первой инстанции будет рассматривать Московский городской суд (Мосгорсуд). Соответствующее административное исковое заявление может быть подано органами и должностными лицами, уполномоченными федеральным законом.

Сейчас Мосгорсуд в качестве первой инстанции рассматривает дела об ограничении доступа к онлайн-кинотеатрам.

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