Донецк, 22 ноября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Продолжается продвижение российских войск в направлении Угледара, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Smdnr.ru Денис Пушилин

Он рассказал о ситуации на направлении после освобождения Павловки, ближайшего к Угледару населённого пункта.

«Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение. Мы видим определенные успехи», — сказал Пушилин.

По словам врио главы республики, наиболее сложным остаётся краснолиманское направление.