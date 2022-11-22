Пушилин заявил об успешном продвижении армии к Угледару
Донецк, 22 ноября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Продолжается продвижение российских войск в направлении Угледара, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
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Денис Пушилин
Он рассказал о ситуации на направлении после освобождения Павловки, ближайшего к Угледару населённого пункта.
«Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение. Мы видим определенные успехи», — сказал Пушилин.
По словам врио главы республики, наиболее сложным остаётся краснолиманское направление.