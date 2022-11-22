На Чукотке из-за сообщений о минировании эвакуировали из школ более 1600 человек

Анадырь, , 10:36 — REGNUM В Анадыре из-за анонимных сообщений о минировании 22 ноября эвакуировали школы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-служб правительства Чукотки.

Школа Наталия Николаева © ИА REGNUM

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В пяти школах провели экстренную эвакуацию — 1605 человек, из них 1326 учащихся и 279 сотрудников. Сообщения о минировании зданий поступили днём на официальную электронную почту Анадырского городского суда.

Сотрудники УФСБ и УМВД России, МЧС и кинологи обследовали здания — информация о взрывных устройствах не подтвердилась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Махачкале 21 ноября эвакуируют все школы. Сообщение о минировании образовательных организаций поступило утром в МВД.