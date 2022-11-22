В Анадыре эвакуировали пять школ из-за сообщений о минировании
На Чукотке из-за сообщений о минировании эвакуировали из школ более 1600 человек
Анадырь,
22 ноября 2022, 10:36 — REGNUM В Анадыре из-за анонимных сообщений о минировании 22 ноября эвакуировали школы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-служб правительства Чукотки.
Школа
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Читайте также: Все школы эвакуировали в Махачкале из-за угрозы минирования
В пяти школах провели экстренную эвакуацию — 1605 человек, из них 1326 учащихся и 279 сотрудников. Сообщения о минировании зданий поступили днём на официальную электронную почту Анадырского городского суда.
Сотрудники УФСБ и УМВД России, МЧС и кинологи обследовали здания — информация о взрывных устройствах не подтвердилась.
Как сообщало ИА REGNUM, в Махачкале 21 ноября эвакуируют все школы. Сообщение о минировании образовательных организаций поступило утром в МВД.
История вопроса
В России заведомо ложное, то есть выдуманное и не соответствующее действительности сообщение об акте терроризма является преступлением, а не безобидной шалостью. Ответственность предусмотрена статьей 207 Уголовного кодекса РФ. В качестве санкции помимо крупного штрафа может выступать лишение свободы от трёх лет, а в случае крупного ущерба или тяжких последствий - до пяти лет. К уголовной ответственности за телефонные звонки и сообщения о ложных актах терроризма привлекут вменяемых лиц от 14 лет.
Кроме ответственности по уголовной статье с виновного взыскивается имущественный и материальный ущерб, который связан с вызовом бригад скорой помощи, силовых ведомств, а также тот, что причинён остановкой работы организации, где проводилась ложная эвакуация.
Явление актуально не только для России. Так, в США в марте 2019 года за телефонное хулиганство с ложными звонками в полицию геймера Тайлера Барриса приговорили к 20 годам тюрьмы.