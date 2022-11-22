Глава Коми сообщил о гибели еще одного бойца спецоперации
В ходе СВО погиб танкист из Коми
Сыктывкар,
22 ноября 2022, 10:31 — REGNUM В ходе спецоперации геройски погиб танкист из Коми Илья Антоновский. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Владимир Уйба.
Гвоздики
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Илья Максимович родился в Сыктывкаре. С 2022 года проходил военную службу по контракту в посёлке Каменка Ленинградской области в должности наводчика танка, — написал чиновник. — Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Ильи Максимовича — отважного российского воина, который доблестно сражался за независимость и суверенитет нашей страны, защищал наш народ от неонацизма».
Как сообщало ИА REGNUM, житель Новгородской области геройски погиб в ходе СВО.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.