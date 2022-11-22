Сыктывкар, 22 ноября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В ходе спецоперации геройски погиб танкист из Коми Илья Антоновский. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Владимир Уйба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

«Илья Максимович родился в Сыктывкаре. С 2022 года проходил военную службу по контракту в посёлке Каменка Ленинградской области в должности наводчика танка, — написал чиновник. — Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Ильи Максимовича — отважного российского воина, который доблестно сражался за независимость и суверенитет нашей страны, защищал наш народ от неонацизма».

Как сообщало ИА REGNUM, житель Новгородской области геройски погиб в ходе СВО.