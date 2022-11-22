Мелитополь, 22 ноября 2022, 10:30 — REGNUM Киеву становится все сложнее вербовать сотрудников Запорожской АЭС для передачи данных и целеуказаний, заявил 22 ноября советник генерального директора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Корчаа уточнил, что этот человек даже не проживал в Запорожской области, его поймали с планшетом, в котором были видео помещений, где находится охранная сигнализация.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что наступление киевских боевиков на Запорожскую область готовы отразить российские военные, у которых для этого есть боевой дух и все возможности.
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