В «Росэнергоатоме» заявили, что Киеву все сложнее вербовать сотрудников ЗАЭС

Мелитополь, , 10:30 — REGNUM Киеву становится все сложнее вербовать сотрудников Запорожской АЭС для передачи данных и целеуказаний, заявил 22 ноября советник генерального директора Росэнергоатома Ренат Карчаа.

Запорожская АЭС Министерство обороны Российской Федерации

«Судя по последней истории, им (Киеву) все сложнее и сложнее вербовать наводчиков из числа персонала станции. Последнего, допустим, они интегрировали на станцию через подрядную организацию, которая осуществляла ремонт повреждений», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Корчаа уточнил, что этот человек даже не проживал в Запорожской области, его поймали с планшетом, в котором были видео помещений, где находится охранная сигнализация.

«Это говорит о том, что они (ВСУ) не просто рассматривают возможность нападения на Запорожскую АЭС, они готовят это разными способами», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что наступление киевских боевиков на Запорожскую область готовы отразить российские военные, у которых для этого есть боевой дух и все возможности.

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