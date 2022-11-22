Москва, 22 ноября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Госдума приняла обращение к парламентам мира в связи с расстрелами ВСУ российских военнопленных, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября. Документ принят единогласно, 404 депутата поддержали обращение.

Госдума

«Депутаты Государственной думы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей», — говорится в документе.

Парламентарии отмечают, что умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением Киевом международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года.

«В очередной раз предлагаем коллективному Западу отказаться от поддержки неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности сегодняшнего [Киева], предводители которого своими провокациями и эскалацией насилия толкают мир к глобальной катастрофе», — говорится также в обращении.