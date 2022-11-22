Лос-Анджелес, США, 22 ноября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 121:114.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник «Клипперс» Норман Пауэлл, на счету которого 30 очков. В составе «Юты» защитник Джордан Кларксон набрал 26 очков.

На сегодняшний день «Клипперс» занимает четвёртое место в Западной конференции НБА, на счету команды 29 очков. «Юта» идёт на первом месте в Западной конференции с 31 очком.

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