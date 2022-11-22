В Калуге из-за ледяного дождя отменили рейсы школьных и междугородных автобусов

Калуга, , 10:28 — REGNUM Ледяной дождь, выпавший в Калуге и в ряде муниципальных районов, приостановил движение школьных автобусов. Работа автобусов возобновится только после обработки и очистки дорог и автотрасс. Об этом 22 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Гололёд опасен Дарья Драй © ИА REGNUM

«За ночь на дорогах образовался гололёд. В таких ситуациях руководство «Школьного автобуса» приостанавливает движение транспорта до проведения дорожных работ. Просим отнестись к данной ситуации с пониманием. Безопасность перевозок детей превыше всего. О возобновлении движения вас проинформирует администрация школ», — отметили в ведомстве.

Одновременно в регионе отменены некоторые междугородние автобусы. Об этом сообщили ИА REGNUM в министерстве транспорта области.

«В связи со сложными погодными условиями с целью обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом 22 ноября выпуск автобусов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок может быть ограничен. Дорожные службы привлечены к обработке дорог в полном объеме», — говорится в заявлении министерства.

Ледяной дождь метеорологи называют переохлаждёнными осадками, он является разновидностью гололёда. Такой дождь состоит из мелких шариков льда, размер которых колеблется от одного до трёх миллиметров.