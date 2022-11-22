Губернатор Забайкалья передал военнослужащим тепловизоры, дизельгенераторы, печи и аптечки

Чита, , 10:29 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов передал дополнительные материальные средства военнослужащим Восточного военного округа: тепловизионные прицелы, дизельные генераторы, тепловые печи и санитарные средства. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ответ главе региона передали благодарственное письмо от командующего войсками Восточного военного округа Рустама Мурадова за успешное и своевременное выполнение задач при проведении частичной мобилизации на территории Забайкальского края.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Забайкальский край, несмотря на сложный бюджет, старается решать все вопросы, чтобы обеспечить потребности армии в сложившейся ситуации. Все, что нужно, чтобы вы успешно выполняли задачи, мы стараемся делать. Все, что необходимо производить и организовывать, мы готовы делать. Сейчас мы должны заниматься воспитанием молодёжи и патриотической работой. Мы всё будем делать с вами вместе — восстанавливать наш традиционный уклад, наши настоящие ценности», — сказал глава Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, забайкальские мобилизованные окончили подготовку в конце октября 2022 года. Несколько недель они совершенствовали практические навыки в обращении с боевой и специальной техникой, стрелковым оружием. На полигонах прошли занятия по огневой, инженерной и медицинской подготовке, тактике боя в различных условиях.

Читайте также: Возвращайтесь с победой! Забайкальские мобилизованные окончили подготовку