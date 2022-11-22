В 2026 году южнокорейская армия получит новую ракету-перехватчик

Сеул, , 10:28 — REGNUM Новая южнокорейская система противоракетной обороны провела первый успешный перехват в ноябре, что стало очередным шагом в укреплении обороны страны, сообщили во вторник 22 ноября местные СМИ.

Пуск южнокорейской ракеты mnd.go.kr

Ракета-перехватчик L-SAM впервые уничтожила цель в ходе испытаний, по данным газеты Dong-a Ilbo и информационного агентства Yonhap, которые сослались на неназванные правительственные и военные источники и не уточнили дату. В испытании также участвовала версия L-SAM, предназначенная для перехвата самолетов.

Согласно Агентству оборонного развития Южной Кореи, L-SAM — это «передовая отечественная система вооружений», разрабатываемая для защиты от ракет и других воздушных угроз.

Система впервые успешно прошла летные испытания без поражения цели в феврале 2022 года. Она должна стать частью многоуровневой сети обороны, в которую уже входят ракеты Patriot Advanced Capability-3 американского производства и оружие средней дальности KM-SAM Cheongung II местного производства, способное перехватывать цели на разных высотах и дальностях.

Планируется, что L-SAM будет поражать подлетающие ракеты на высоте 50-60 километров, а на вооружение она должна поступить к 2026 году.

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