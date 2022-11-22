Ставрополь, 22 ноября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в последние дни установилась необычно теплая для ноября погода. До +20°С градусов было в дневные часы в выходные дни, продолжилась эта тенденция и с началом рабочей недели — в отдельных районах края воздух прогревался в 21 ноября до +25°С.

Жара

Синоптики заявили о том, что побиты температурные рекорды за последние 50 лет в западной части Ставрополья. На востоке края установлению нового температурного максимума помешали туманы и низкая облачность, сообщили в краевом Гидрометцентре.

«21 ноября в западной части Ставропольского края, в том числе в краевом центре, были перекрыты абсолютные максимумы дневных температур за последние 50 лет. <…> Максимальная температура воздуха днем 21 ноября была +16…+22°, в отдельных северо-западных районах до +25°, минимальная в ночь на 22 ноября +6…+10°С», — говорится в сообщении.

Причиной такой необычной погоды в конце ноября в ведомстве назвали поступление на территорию Ставропольского края хорошо прогретого воздуха со Средиземноморья. По прогнозам Гидрометцентра, уже к среде, 23 ноября, будет отмечаться снижение температуры в дневные часы до +14°С, а к выходным до +4 — +8°С.