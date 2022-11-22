Британский авианосец HMS «Queen Elizabeth» впервые прибыл в Норвегию

Осло, , 10:42 — REGNUM Флагман британского военно-морского флота HMS «Queen Elizabeth» прибыл в Осло. С 10 ноября авианосец выполнял задания в рамках британской операции Operation Achillean, в том числе в Северном море. Об этом сообщает пресс-служба вооружённых сил Норвегии.

Авианосец КВМФ Великобритании Queen Elizabeth (сс) Max Speed

«Впервые корабль находится в Норвегии. Норвежские вооружённые силы наряду с британцами проведут несколько публичных мероприятий», — указано в сообщении.

Отмечается, что пока HMS «Queen Elizabeth» находится с визитом в Осло, будет проведено несколько встреч и обсуждений о дальнейшем военном сотрудничестве двух стран. Кроме того, помимо авианосца, в скандинавскую страну прибывают два фрегата, эсминец и судно снабжения. Судно пробудет в Норвегии до 24 ноября и не будет открыто для широкой публики.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия считает повышение готовности Вооружённых сил Норвегии беспрецедентным шагом.

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