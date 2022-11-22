Ярославцев предупредили о снежных заносах

Ярославль, , 10:30 — REGNUM В Ярославле ожидается резкое ухудшение погоды, которое может привести к чрезвычайным ситуациям. Об этом на общегородском совещании в мэрии рассказал начальник Центра дорожного и технического надзора ГИБДД Ярославской области Олег Виноградов.

Непогода МЧС России по Ярославской области

«По информации ЦГМС, на 22 и ночь 23 будет ухудшение метеоусловий, будет проходить снег с дождём, гололёд, гололедица, налипание на провода со всеми вытекающими последствиями. Хотелось бы, чтобы все проинформировали дежурные службы на местах, организовать выход резервной техники», — сказал Олег Виноградов.

Кроме того, на дорогах ожидаются заносы и ухудшение видимости. Представитель ГИБДД призвал городские власти привести в готовность аварийные бригады и проинформировать о непогоде руководство социальных объектов.