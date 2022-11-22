В Ярославле ожидают резкого ухудшения погоды
Ярославцев предупредили о снежных заносах
Ярославль,
22 ноября 2022, 10:30 — REGNUM В Ярославле ожидается резкое ухудшение погоды, которое может привести к чрезвычайным ситуациям. Об этом на общегородском совещании в мэрии рассказал начальник Центра дорожного и технического надзора ГИБДД Ярославской области Олег Виноградов.
Непогода
МЧС России по Ярославской области
«По информации ЦГМС, на 22 и ночь 23 будет ухудшение метеоусловий, будет проходить снег с дождём, гололёд, гололедица, налипание на провода со всеми вытекающими последствиями. Хотелось бы, чтобы все проинформировали дежурные службы на местах, организовать выход резервной техники», — сказал Олег Виноградов.
Кроме того, на дорогах ожидаются заносы и ухудшение видимости. Представитель ГИБДД призвал городские власти привести в готовность аварийные бригады и проинформировать о непогоде руководство социальных объектов.
История вопроса
Сильные снегопады могут вызывать такие последствия, как паралич транспорта, повреждения деревьев и линий электропередач, крыш зданий. В горных районах интенсивные снегопады повышают опасность схода лавин, при которых иногда гибнут люди. Выпадение снега в теплое время года или в районах, для которых сильные снегопады нехарактерны, может нанести значительный ущерб сельскому хозяйству.
Метель, - это снегопад с сильным ветром. Иногда очень сильный ветер может вызвать метель и без снегопада, поднимая уже выпавший снег. Метель приводит к ухудшению видимости и заносит дороги, что приводит к нарушению работы транспорта. Во время метели люди могут заблудиться и погибнуть. В транспортных средствах, обездвиженных метелью, люди могут надолго застрять, и при этом они рискуют замёрзнуть.
Снежная буря – это метель при скорости ветра более 15 метров в секунду. Иногда при снежней буре скорость ветра достигает 90 метров в секунду. Снежная буря может разрушать постройки, валить деревья и приводить к человеческим жертвам также как и обычная буря. При этом её негативный эффект усиливается низкой температурой и снежными наносами.