Чебоксары, , 10:25 — REGNUM В столице Чувашии двое детей отравились угарным газом, один из них скончался. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Чебоксар.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Трагедия произошла 22 ноября в одной из квартир по улице Тимофея Кривова. По данным администрации, угарным газом отравились 8-летний ребёнок и 14-летний подросток.

«Мальчика спасти не удалось, его сестра госпитализирована с отравлением средней степени тяжести», — говорят в мэрии Чебоксар.

Предварительно в горгазе установили, что причиной трагедии стало отсутствие тяги при работе газовой колонкой.

Сначала года это третье ЧП в Чебоксарах, связанное с использованием газового оборудования. В связи с этим в мэрии напоминают о правилах безопасности при использовании газовой колонки с дымоходом. В частности, запрещено самовольно менять данные устройства, использовать газовую плиту для обогрева помещения. Также следует проверять тягу в дымовых и вентиляционных каналах и не допускать к газовым приборам детей. Проверку вентиляции в домах с газовыми колонками управляющие компании проводят бесплатно. При появлении запаха газа нужно перекрыть краны на приборах, открыть форточки и вызвать аварийно-диспетчерскую службу.

Напомним, что 6 марта 2022 года в одном из домов по улице Патриса Лумумбы в Чебоксарах семья отравилась «продуктами неполного сгорания газа», их удалось спасти. Тогда правоохранители отмечали, что дом обслуживается ТСЖ, которое несвоевременно проводило проверку вентиляционных каналов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 января 2022 года при пожаре в одном из домов в Новочебоксарске с отравлением продуктами горения госпитализировали троих детей.