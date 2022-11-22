Орловская область отправила новый груз для добровольцев в зону СВО
В Орловской области собрали помощь по просьбам добровольцев из зоны СВО
Орел,
22 ноября 2022, 10:24 — REGNUM В Орловской области за сутки сформировали и отправили необходимую помощь для добровольцев, отправившихся в зону специальной военное операции. Ранее обращение с такой просьбой поступило от десяти орловских добровольцев. Об этом в соцсетях вечером 21 ноября сообщил губернатор Андрей Клычков.
СВО
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Парни ушли добровольцами. Сейчас возникла потребность в их дополнительном обеспечении. Мы буквально за один день сформировали груз: теплая одежда, ботинки, дополнительное обмундирование», — сказал Клычков.
Ночью глава Троснянского района Артем Левковский выехал к месту назначения для передачи груза.
Он подчеркнул, что сегодня задача состоит именно в оперативной помощи участникам СВО и добавил, что в конце недели также был отправлен груз из Орловской области для танкистов и спецназа ГРУ.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.