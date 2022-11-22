В Орловской области собрали помощь по просьбам добровольцев из зоны СВО

Орел, , 10:24 — REGNUM В Орловской области за сутки сформировали и отправили необходимую помощь для добровольцев, отправившихся в зону специальной военное операции. Ранее обращение с такой просьбой поступило от десяти орловских добровольцев. Об этом в соцсетях вечером 21 ноября сообщил губернатор Андрей Клычков.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

«Парни ушли добровольцами. Сейчас возникла потребность в их дополнительном обеспечении. Мы буквально за один день сформировали груз: теплая одежда, ботинки, дополнительное обмундирование», — сказал Клычков.

Ночью глава Троснянского района Артем Левковский выехал к месту назначения для передачи груза.

Он подчеркнул, что сегодня задача состоит именно в оперативной помощи участникам СВО и добавил, что в конце недели также был отправлен груз из Орловской области для танкистов и спецназа ГРУ.