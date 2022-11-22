Москва, 22 ноября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда не хочет войны с Россией. Об этом он заявил в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Разговор шёл от имени президента Франции Эммануэля Макрона, который интересовался взрывом упавшей ракеты в польском Пшеводуве 15 ноября 2022 года.

Prezydent.pl Анджей Дуда

«Эммануэль, думаете, мне война с Россией нужна? Нет. Поверьте, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией, и я крайне осторожен, поверьте», — отметил Дуда.

Он поддержал «Макрона» в его сомнениях, могут ли быть связаны заявления Зеленского с его желанием получить больше западного вооружения. «Поверь мне, я крайне осторожен. Я не обвиняю русских. Эммануэль, это война. Я думаю, что обе стороны будут обвинять друг друга в этой войне».

Он также признался, что явных доказательств, что это была С-300, нет: «Это домыслы, насколько мне сейчас известно».

«Я больше боюсь ядерной катастрофы из-за атаки на АЭС. Вот, что меня беспокоит», — добавил Дуда.

Напомним, что уже 16 ноября Associated Press сообщило со ссылкой на американских чиновников, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена военными ВСУ, чтобы сбить российскую ракету.