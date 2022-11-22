Луганск, 22 ноября 2022, 10:23 — REGNUM За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 70 киевских боевиков. Об этом 15 июля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 70 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли пять бронетранспортёров, три танка, одну артиллерийскую установку и восемь единиц автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Одессы возобновились экстренные отключения электроэнергии.