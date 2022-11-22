* талиба — запрещённая в России организация

Кабул, 22 ноября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Талибы* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ

(сс) ArmyAmber Афганистан

Афганская студентка Илаха Делаварзай, обвинившая бывшего пресс-секретаря министерства внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в изнасиловании, пропала в Исламабаде около десяти дней назад. Об этом сообщил член семьи Делаварзай.

Напомним, девушка недавно дала интервью канадской газете. Саида Хости, бывшего пресс-секретаря МВД правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обвиняют в том, что он использовал своё положение, чтобы заставить Илаху выйти за него замуж и подверг девушку сексуальному насилию.

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Теперь член семьи Илахи сообщил Afghanistan International, что девушка исчезла 11 ноября, и до сих пор о ней нет никаких новостей. Он добавил, что на следующий день услышал от репортёра, что Делаварзвй находится в Кабуле.

Лондонский журналист рассказал сестре Делаварзай, что Саид Хости предложил Илахе вместе явиться в суд талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Родственник Илахи утверждает, что не знает, почему и как она попала в Кабул.