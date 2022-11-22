Куба осуждает односторонние санкции в отношении России
Президент Кубы заявил об осуждении санкций и переговорном урегулировании конфликта в б. УССР
Москва,
22 ноября 2022, 10:22 — REGNUM Куба энергично осуждает санкции, которые в одностороннем порядке вводятся в отношении России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, выступая в Госдуме.
Причины конфликта на территории б. УССР надо искать в агрессивной политике США и в экспансии НАТО к границам Российской Федерации, отметил Бермудес.
«Куба неоднократно и систематически осуждала это на международных площадках. Как уже неоднократно отмечалось, Куба выступает за переговорное решение текущего конфликта», — заявил президент Кубы.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.