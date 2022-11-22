Москва, 22 ноября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Куба энергично осуждает санкции, которые в одностороннем порядке вводятся в отношении России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, выступая в Госдуме.

Россия и Куба

Причины конфликта на территории б. УССР надо искать в агрессивной политике США и в экспансии НАТО к границам Российской Федерации, отметил Бермудес.

«Куба неоднократно и систематически осуждала это на международных площадках. Как уже неоднократно отмечалось, Куба выступает за переговорное решение текущего конфликта», — заявил президент Кубы.