Москва, , 10:22 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда заявил российским пранкерам, что не хотел бы начала войны с Россией в результате инцидента с падением ракеты. Пранкеры сообщили о розыгрыше польского президента в новом выпуске «Шоу ВиЛ».

Анжей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с Дудой по телефону от имени президента Франции Эммануэля Макрона. Разговор состоялся 15 ноября, в день падения ракеты. Дуда заявил, что не хотел бы допустить «войны с Россией» вследствие этого инцидента.

«Да, Владимир (Зеленский — прим.) обвиняет русских. Говорит, они полностью уверены, что это была российская ракета, запущенная русскими. И он сказал, что запуском [киевской] ракеты это быть не может», — сказал Дуда «Макрону».