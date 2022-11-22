В Башкирии на Павловском шлюзе до весны закрывается мост
Мост на Павловском шлюзе в Башкирии закроют до весны
Уфа,
22 ноября 2022, 10:30 — REGNUM Движение для всех видов автотранспорта будет закрыто с 23 ноября 2022 года по 5 апреля 2023 года по мосту Павловского шлюза в Башкирии. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.
Дорожный знак
Oblast45.ru
Сообщается, что в этот период будет проводиться капитальный ремонт механического оборудования Павловского шлюза в селе Павловка Нуримановского района.
«В связи с этим проезд всех видов автотранспорта по мосту будет невозможен. Добраться до села Павловка можно будет по дороге Уфа-Иглино-Красная Горка-Павловка», — сообщает пресс-служба.
История вопроса
Дороги прочно вошли в фольклор населения в качестве одной из бед России. Система российских автодорог включает в себя дороги общего пользования федерального, регионального и местного значения, и её деятельность контролируется органами власти того или иного уровня, в соответствии с законодательством. Протяженность дорог за последние десять лет практически удвоилась, однако критики заявляют, что рост произошёл в основном за счет включения в статистику дорог во дворах. Между тем транспортной стратегией России до 2030 года общая протяжённость дорожной сети автодорог страны при инновационном развитии экономики должна увеличиться в полтора раза и достигнуть 1,7 млн км.