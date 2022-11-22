Уфа, 22 ноября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Движение для всех видов автотранспорта будет закрыто с 23 ноября 2022 года по 5 апреля 2023 года по мосту Павловского шлюза в Башкирии. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

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Сообщается, что в этот период будет проводиться капитальный ремонт механического оборудования Павловского шлюза в селе Павловка Нуримановского района.

«В связи с этим проезд всех видов автотранспорта по мосту будет невозможен. Добраться до села Павловка можно будет по дороге Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка», — сообщает пресс-служба.