Налажены поставки экипировки военнослужащим из Якутии

Якутск, , 10:26 — REGNUM В Якутии продолжают обеспечивать всем необходимым мобилизованных из республики военнослужащих. Налажена оперативная доставка грузов в военные части, сообщил 22 ноября на брифинге председатель Госкомобеспечения Дмитрий Лепчиков.

Комплекты экипировки для мобилизованных t. me/pikalev_spb

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«Завершилась работа по формированию опорных пунктов, представители которых оказывают всестороннюю помощь не только нашим мобилизованных в зоне СВО и госпиталях, но и родным и близким военнослужащих. Ежедневно уходят из республики объёмные грузы от общественного движения «Якутия с тобой», общественной палаты, предприятий, организаций, ведомств и неравнодушных жителей региона. Представители опорных пунктов передают вещи мобилизованным якутянам и поддерживают с ними постоянную связь», — отметил Дмитрий Лепчиков.

Он подчеркнул, что в республике продолжается активная работа по закупке дополнительного снаряжения для бойцов, не смотря на высокий спрос на экипировку. С целью обеспечить военнослужащих всем необходимым оперативный штаб активно взаимодействует с Единым координационным центром по мобилизации, идёт работа по приобретению обмундирования у поставщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, заявки на оказание помощи родственникам военнослужащих, которые участвуют в спецоперации в защиту Донбасса, выполняют в Якутии добровольцы. Всего помощь семьям оказали около двух тысяч раз.