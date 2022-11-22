Бойцам из Якутии доставляют снаряжение через специальные опорные пункты
Налажены поставки экипировки военнослужащим из Якутии
Якутск, 22 ноября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Якутии продолжают обеспечивать всем необходимым мобилизованных из республики военнослужащих. Налажена оперативная доставка грузов в военные части, сообщил 22 ноября на брифинге председатель Госкомобеспечения Дмитрий Лепчиков.
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Он подчеркнул, что в республике продолжается активная работа по закупке дополнительного снаряжения для бойцов, не смотря на высокий спрос на экипировку. С целью обеспечить военнослужащих всем необходимым оперативный штаб активно взаимодействует с Единым координационным центром по мобилизации, идёт работа по приобретению обмундирования у поставщиков.
Как сообщало ИА REGNUM, заявки на оказание помощи родственникам военнослужащих, которые участвуют в спецоперации в защиту Донбасса, выполняют в Якутии добровольцы. Всего помощь семьям оказали около двух тысяч раз.