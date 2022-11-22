Москва, 22 ноября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В настоящее время в мире остаётся всё меньше инструментов подавления инфляционного бума и вытягивания глобальной экономики из долговой ямы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Инфляция

«Несмотря на то, что международные институты предрекают рост мировой экономики в 2023 году, инфляция до сих пор представляет серьёзную угрозу позитивному прогнозу. Сегодня остаётся всё меньше инструментов подавления инфляционного бума и вытягивания экономики из долговой ямы. Мировая экономика привыкла существовать в условиях низких ставок, поэтому ей будет сложно подстроиться к ужесточению монетарной политики, — сказала она. — Помимо падения реальных доходов населения, не стоит забывать о трансформации рынков из-за обрыва торговых цепочек и санкционной борьбы. Вдобавок дефицит сырья и структурные проблемы ускоряют приближение идеального шторма в мировой экономике. Последствия данного шторма прежде всего ощутят те страны, которые до сих пор плотно включены в глобальные цепочки поставок и их экономическая среда взаимосвязана с мировыми явлениями в экономике».

Однако, как полагает Скрыль, из-за санкционных ограничений Россия потеряла тесную связь с мировой экономикой, а стало быть, последствия идеального шторма коснутся ее лишь косвенно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) рассказал о том, сможет ли Россия избежать катастрофического роста безработицы.