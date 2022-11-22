Великие Луки, Псковская область, 22 ноября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Оперативные службы города Великие Луки проверяют сообщения, поступившие на адрес школ города, сообщили 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Аноним

Сообщения о минировании поступили на адреса учебных заведений около 08:00 мск 22 ноября.

«В настоящий момент все оперативные службы работают на местах, проверяют сообщения», — сказали в ведомстве.

Отметим, Великие Луки — второй по величине город Псковской области, в нем 20 учебных заведений — 14 средних общеобразовательных школ, а также гимназия имени С. В. Ковалевской и МОУ «Переслегинская гимназия», Великолукские дом-школа и дом-интернат, кадетская школа и педагогический лицей.