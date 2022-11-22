Москва, 22 ноября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволит повысить эффективность выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений и согласованных действий, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Документ, в частности, наделяет должностных лиц Федеральной антимонопольной службы РФ правом по мотивированному требованию в установленный срок при проведении плановых и внеплановых проверок получать объяснения, имеющие значение для осуществления антимонопольным органом своих полномочий, от физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, от руководителей, работников коммерческих и некоммерческих организаций, от должностных лиц министерств и ведомств, региональных органов власти, органов местного самоуправления или государственных внебюджетных фондов. Перед получением объяснений сотрудник антимопонольного органа права, предусмотренные Конституцией РФ, обязанности, а также право давать объяснения в присутствии адвоката или иного лица, оказывающего юридическую помощь.

Также в законе устанавливаются требования к результативной части решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Хозяйствующий субъект, который заключил ограничивающее конкуренцию соглашение для смягчения административной ответственности или освобождения от нее вправе подать в антимонопольный орган заявление о заключении такого соглашения в установленном порядке, до момента оглашения резолютивной части решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства.

Законом устанавливается запрет на разглашение информации о поступившем в антимонопольный орган заявлении. Должностные лица, виновные в разглашении этих данных, будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Закон вступает в силу 1 января 2024 года.