Москва, 22 ноября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Снабжение киевских войск организовано плохо, раненых не эвакуируют и не обеспечивают обезболивающими препаратами. Об этом британский наёмник Шариф заявил в интервью Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Подразделение, в котором воевал британец, месяц назад попало в засаду в Херсонской области. Выходец из Бристоля был тяжело ранен. По его словам, раненые полностью предоставлены сами себе. Его с поля боя выносили сослуживцы.

«У нас нет ни обезболивающих, ни морфия. Нет ни вертолёта, ни спецподразделения, чтобы вытаскивать людей оттуда», — посетовал Шариф.

Наёмник рассказал, что страдал от невыносимой боли, лёжа лицом вниз в грязи.

«Это боевые действия на истощение. И это так ужасно», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР ранее заявили об участии регулярных сил НАТО в боевых действиях в Донбассе. Они действуют под видом военных компаний (ЧВК).

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