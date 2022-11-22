Петропавловск-Камчатский, 22 ноября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. На Камчатке три человека стали фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве. Их обвиняют сразу по четырём эпизодам, один из которых касался реализации национального проекта «Культура». Расследование по делам завершено, после утверждения прокурором обвинительного заключения оно будет направлено в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

[Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Мошенники

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Следствие выяснило, что коммерческая организация, которой руководили двое обвиняемых, при содействии третьего — индивидуального предпринимателя, по госконтракту в рамках нацпроекта «Культура» производила ремонт фасада сельского Дома культуры. Стоимость работ составляла более 15 млн рублей. Фирма использовала некачественные материалы, не предусмотренные проектно-сметной документацией. Но приемочной комиссии были представлены подложные документы об использованных материалах. По данному эпизоду ущерб бюджету составил 4,7 млн рублей.

Эта же фирма являлась подрядчиком по благоустройству сквера Космонавтов в Елизово. Сумма данного контракта составляла более 47 млн рублей. При благоустройстве не был выполнен ряд скрытых работ, но в документации подрядчик отчитался о полном объёме. Ущерб оценили в 8,7 млн рублей. Таким же образом был проведён ремонт фасада школы в Петропавловске-Камчатском, где ущерб составил 7,7 млн рублей.

Заранее схему предприимчивых мужчин вскрыла заведующая одного из детских садов, в котором фирма также ремонтировала фасад здания по госконтракту. Руководитель учреждения отказалась принимать и оплачивать работы, организовав проведение независимой экспертизы, которая и выявила нарушения на сумму более 1,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения признал суд бывшего главу администрации Тамбова Александра Боброва.