Гладков показал современную Белгородскую засечную черту
Губернатор Гладков показал, как обустраивают Белгородскую засечную черту
Белгород,
22 ноября 2022, 10:18 — REGNUM На приграничной засечной черте в Белгородской области обустроили рвы. Фотографиями 22 ноября в своём тг-канале поделился губернатор Вячеслав Гладков.
Обустройство оборонительной линии
Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Глав региона проинспектировал утром строительство оборонительной линии. Рабочие устанавливают бетонные пирамиды, обустраивают рвы. О создании новой защитной черты губернатор заявил накануне, 21 ноября, на пресс-конференции — власти занимаются «укреплением рубежей в рамках своих возможностей и полномочий в связи с обстановкой в приграничных районах».
Как сообщало ИА REGNUM, о создании так называемой «линии Вагнера» в приграничных районах региона стало известно в конце октября 2022 года.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.